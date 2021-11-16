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Еще одного нардепа исключили из фракции "Слуга народа"

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Киев, Вторник 16 ноября 2021 14:53
Еще одного нардепа исключили из фракции "Слуга народа" Фото: нардеп Артем Дмитрук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Парламентская фракция партии "Слуга народа" официально исключила из своих рядов народного депутата Артема Дмитрука. Накануне соответствующее решение было принято на заседании фракции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Верховной рады.

"Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко сообщил об исключении из фракции "Слуга народа" народного депутата Артема Дмитрука", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее источники РБК-Украина говорили о возможности исключения Дмитрука из фракции. Мажоритарщик постоянно публично критиковал фракцию и партию "Слуга народа". Он прошел в Раду после победы на округе в Одесской области, где выдвигался от "Слуги народа".

Напомним, вчера по итогам заседания фракции стало известно, что Дмитрука решили исключить.

А месяц назад из фракции исключили нардепа Юлию Буймистер, которая проголосовала против закона об олигархах.

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Слуга народа Верховная рада
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