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Еще одного крымского судью приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Новости » Общество     27.01.2020 - 19:31
Еще одного крымского судью приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Судья Ялтинского городского суда содействовал в аннексии Крыма Российской Федерацией

Святошинский районный суд Киева признал виновным судью Ялтинского городского суда Крыма в государственной измене, приговорив его к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что судья умышленно предоставлял помощь Российской Федерации в аннексии Крымского полуострова в марте-ноябре 2014 года.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Украины - судья указанного суда в марте-ноября 2014 г. обеспечивал становления и укрепления оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым. Кроме того, он, будучи назначенным на должность судьи так называемого "Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации", выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Судью признали виновным по ч.1 ст.111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Отмечается, что на данный момент на стадии досудебного расследования находятся более 300 дел по факту госизмен судей.

Ранее РБК-Украина писало, что к 12 годам тюрьмы за государственную измену приговорили судью Красногвардейского районного суда АР Крым. Судья содействовал России в оккупационной деятельности в Крыму.

Также сообщалось, что в декабре суд огласил приговор бывшему депутату Верховной рады Автономной Республики Крым за совершение государственной измены. Его приговорили к 14 годам лишения свободы.

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