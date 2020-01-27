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Ще одного кримського суддю засудили до 12 років в'язниці за держзраду

Новини » Суспільство     27.01.2020 - 19:31
Ще одного кримського суддю засудили до 12 років в'язниці за держзраду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Суддя Ялтинського міського суду сприяв анексії Криму Російською Федерацією

Святошинський районний суд Києва визнав винним суддю Ялтинського міського суду Криму в державній зраді, засудивши його до 12 років в'язниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що суддя умисно надавав допомогу Російській Федерації в анексії Кримського півострова у березні-листопаді 2014 року.

"В ході судового розгляду встановлено, що громадянин України - суддя вказаного суду в березні-листопада 2014 р. забезпечував становлення і зміцнення окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в утворенні і функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим. Крім того, він, будучи призначеним на посаду судді так званого "Ялтинського міського суду Республіки Крим Російської Федерації", виконував функції представника окупаційної судової влади держави-агресора з метою недопущення контролю української влади на території АР Крим", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Суддю визнали винним по 1 ч. ст.111 (держзрада) Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Наголошується, що на даний момент на стадії досудового розслідування знаходяться понад 300 справ за фактом держзради суддів.

Раніше РБК-Україна писало, що до 12 років ув'язнення за державну зраду засудили суддю Красногвардійського районного суду АР Крим. Суддя сприяв Росії в окупаційній діяльності в Криму.

Також повідомлялося, що в грудні суд оголосив вирок колишньому депутату Верховної ради Автономної Республіки Крим за вчинення державної зради. Його засудили до 14 років позбавлення волі.

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