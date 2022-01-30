Еще одна страна-соседка Украины побила антирекорд по COVID-19

По состоянию на 30 января в Беларуси обнаружили 2,3 тысячи новых случая коронавирусной инфекции. Это новый суточный рекорд с начала пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Республики Беларусь в Telegram.
Так, 29 января было зарегистрировано 2 387 пациентов с COVID-19. За сутки скончались 15 челову.
Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне - 2 302 заражения.
Всего с начала пандемии были зарегистрированы 740 988 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 732 012 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6 039 пациентов.
Напомним, за сутки 29 января в России зафиксировали более 121 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Это рекордный показатель заболеваемости в стране, который растет уже десятый день подряд.