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Ще одна країна-сусідка України побила антирекорд COVID-19

Автор: Іванна Шовкун

Станом на 30 січня в Білорусі виявили 2,3 тисячі нових випадків коронавірусної інфекції. Це новий добовий рекорд із початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ Республіки Білорусь у Telegram.

Так, 29 січня було зареєстровано 2 387 пацієнтів з COVID-19. За добу померло 15 людей.

Попередній рекорд був зафіксований напередодні - 2 302 зараження.

Усього з початку пандемії було зареєстровано 740 988 осіб з позитивним тестом на COVID-19. Одужали 732 012 пацієнтів. За весь період поширення інфекції на території країни померло 6 039 пацієнтів.

Нагадаємо, за добу 29 січня у Росії зафіксували понад 121 тисячу випадків інфікування коронавірусом. Це рекордний показник захворюваності у країні, який зростає вже десятий день поспіль.

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