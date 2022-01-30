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Десятый день подряд: Россия снова установила рекорд по заболеваемости COVID-19

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Россия, Воскресенье 30 января 2022 14:45
Десятый день подряд: Россия снова установила рекорд по заболеваемости COVID-19 Фото: в РФ рекордное количество заболевших COVID-19 (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

За сутки 29 января в России зафиксировали более 121 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Это рекордный показатель заболеваемости в стране, который растет уже десятый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оперативного штаба борьбы с коронавирусом.

Так, за минувшие сутки в РФ COVID подтвердили у 121 228 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Выздоровели от болезни 28 944 россиянина. А госпитализировать пришлось 9 883 человека. Скончались за день 617 пациентов.

Больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в Москве (24 030), а также в Санкт-Петербурге (17 833) и Московской области (11 434).

За последние 10 дней наблюдается така ситуация с заражениями в России:

  • 20 января - 38 850 выявленных случаев инфицирования за сутки;
  • 21 января - 49 513;
  • 22 января - 57 212;
  • 23 января - 63 205;
  • 24 января - 65 109;
  • 25 января - 67 809;
  • 26 января - 74 692;
  • 27 января - 88 816;
  • 28 января - 98 040;
  • 29 января - 113 122.

Напомним, ученые провели эксперимент и выяснили, что примерно у 8% переболевших COVID-19 вирус все еще продолжает оставаться активным.

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