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Еще одна страна НАТО поддержала предоставление ПДЧ для Украины

Автор: РБК-Украина

Латвия выступит в поддержку предоставления Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины. Рига считает, что уже настало время дать Киеву этот план.

Об этом в интервью LTV Ziņu Dienests заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает посольство Украины в этой стране.

В частности, он прокомментировал стягивание российских войск к границам Украины и эскалацию на Донбассе.

"Сейчас точно не понятно, что это: демонстрация силы или реальная агрессия. Но есть все основания для беспокойства ... Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Видимо, уже время предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО, - ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - заявил Ринкевичс.

Отметим, ПДЧ не является гарантией вступления в НАТО, но предлагает кандидатам перечень мер, из которых они сами могут выбрать подходящие и наиболее рациональные для подготовки к вступлению в альянс. Как правило, страна-претендент сама наполняет ПДЧ содержанием, оно должно отвечать критериям для вступления в НАТО.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс предложит странам-участницам НАТО предоставить ПДЧ для Украины. Ожидается, что такое решение может быть принято на июньском саммите.

Также стало известно, что СНБО Украины готовит специальное решение о мерах на пути в НАТО.

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