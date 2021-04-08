Ще одна країна НАТО підтримала надання ПДЧ для України

Латвія виступить на підтримку надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО для України . Рига вважає, що вже настав час дати Києву цей план.

Про це в інтерв'ю LTV Ziņu Dienests заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс, передає посольство України в цій країні.

Зокрема, він прокоментував стягування російських військ до кордонів України і ескалацію на Донбасі.

"Зараз точно не зрозуміло, що це: демонстрація сили чи реальна агресія. Але є всі підстави для занепокоєння ... Україна вже протягом 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, вже час надати цей План Україні. Це буде як мінімум сигналом від нас (НАТО - ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - заявив Ринкевичс.

Зазначимо, ПДЧ не є гарантією вступу до НАТО, але пропонує кандидатам перелік заходів, з яких вони самі можуть вибрати підходящі і найбільш раціональні для підготовки до вступу в альянс. Як правило, країна-претендент сама наповнює ПДЧ змістом, він має відповідати критеріям вступу до НАТО.