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Поверенная в делах США назвала ключевой шаг для вступления Украины в НАТО

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 18:50
Поверенная в делах США назвала ключевой шаг для вступления Украины в НАТО Фото: Кристина Квин (facebook com usdos ukraine)
Автор: РБК-Украина

Реформа Службы безопасности Украины (СБУ) является ключевым шагом для вступления Украины в НАТО. Спецслужба должна быть реформирована в соответствии с евроатлантическими принципами.

Об этом в Twitter сообщило посольство по итогам встречи временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин с нардепом Марьяной Безуглой.

"Благодарны за возглавляемую ею работу над законопроектом по СБУ. Реформирование Службы в соответствии с евроатлантическими принципами и лучшими практиками является ключевым шагом на пути Украины в НАТО", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Литва предложит союзникам по НАТО предоставить План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Ожидается, что решение о предоставлении этого плана могут принять на саммите лидеров альянса в июне.

У президента России Владимира Путина заявили, что вступление Украины в НАТО только усугубит ситуацию на Донбассе. При этом Москва хочет, чтобы украинская власть "прислушалась к жителям оккупированных территорий".

"Глубоко сомневаемся в том, что это (вступление в НАТО, - ред.) поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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