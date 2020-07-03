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Еще одна область готова к ослаблению карантина

Новости » Общество   

Хмельницкая область вышла на приемлемые показатели

По состоянию на 3 июля Киев и 9 областей не готовы к ослаблению карантина. По сравнению с предыдущим днем список таких регионов покинула Хмельницкая область.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что по состоянию на сегодня показателям для ослабления карантина не отвечают Киев и еще девять областей:

  • Киев
  • Волынская область
  • Донецкая область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Львовская область
  • Ровенская область
  • Харьковская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Таким образом, по сравнению с предыдущим днем из этого списка исключили Хмельницкую область, которая вышла на приемлемые показатели заболеваемости.

По данным министерства, Киев до сих пор не отвечает критерию динамики заболеваемости, который составляет 31,65% при норме не более 10%. Также динамика превышена во Львовской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Фото: показатели для ослабления карантина

Напомним, ранее сообщалось, что Волынская область ужесточила карантин в местах массового отдыха; в частности, в Шацком районе запретили пассажирские перевозки и будут проверять санатории и базы отдыха.

Сегодня утром министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине 11 регионов, где показатели коронавируса превышают нормы. А самая тяжелая ситуация в Волынской, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях.

Автор: РБК-Украина

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