Ще одна область готова до ослаблення карантину

Станом на 3 липня Київ і 9 областей не готові до послаблення карантину. У порівнянні з попереднім днем перелік таких регіонів покинула Хмельницька область.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що станом на сьогодні показникам для ослаблення карантину не відповідають Київ і ще дев'ять областей:

Київ

Волинська область

Донецька область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Львівська область

Рівненська область

Харківська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Таким чином, у порівнянні з попереднім днем з цього списку виключили Хмельницьку область, яка вийшла на прийнятні показники захворюваності.

За даними міністерства, Київ досі не відповідає критерію динаміки захворюваності, який становить 31,65% при нормі не більше 10%. Також динаміка перевищена у Львівській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Харківській областях.

Фото: показники для ослаблення карантину

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Волинська область посилила карантин у місцях масового відпочинку; зокрема, у Шацькому районі заборонили пасажирські перевезення та будуть перевіряти санаторії і бази відпочинку.

Сьогодні зранку міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що в Україні 11 регіонів, де показники коронавірусу перевищують норми. А найважча ситуація у Волинській, Закарпатській, Львівській та Рівненській областях.