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Минздрав назвал регионы с наихудшей эпидситуацией

Новости » Коронавирус     03.07.2020 - 09:41
Минздрав назвал регионы с наихудшей эпидситуацией
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Всего 11 регионов в Украине, где показатели коронавируса сегодня превышают нормы

По состоянию на сегодня наиболее зараженными коронавирусом регионами являются Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская области. В них собирают усилить карантин.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

По его данным, всего 11 регионов, где показатели коронавируса сегодня превышают нормы.

"По представлению санэпидемврачей было сделано представление по усилению ограничительных мер", - заявил он.

Отметим, в Волынской области, на сегодня, 2571 случай коронавируса, в Закарпатской - 3126 случаев, Львовской - 5883 случая, Ровенской - 3950 случаев.

Последний месяц ситуация в западных областях значительно ухудшилась.

Напомним, в Украине зафиксировали еще 876 случаев коронавируса, всего зараженных выявили во Львовской области, Киеве, Закарпатской и Ровенской областях.

Для более эффективного контроля за соблюдением карантина в Офисе президента хотят привлечь муниципальные патрули.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантин
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