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Обжалование карантина: КСУ перешел к закрытой части заседания

Новости » Общество     02.07.2020 - 16:33
Обжалование карантина: КСУ перешел к закрытой части заседания
Фото: КСУ (РБК-Украина)

Суд завершил исследование материалов дела в открытой части заседания

Конституционный суд 2 июля начала рассматривать представление Верховного суда, которым обжалуются введенные Кабинетом министров карантинные ограничения. Большая палата КСУ завершила исследование материалов дела и перешла к закрытой части заседания для принятия решения.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Во время открытой части заседания, представитель Верховного суда Петр Филюк заявил, что Кабмин ввел непропорциональные ограничения на свободу права некоторыми ограничениями. В частности, запретом на проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек, работу общепитов, ТРЦ, общественного транспорта, проведение плановых госпитализаций и самоизоляцию для лиц, старше 60 лет.

"Суд завершил исследование материалов дела в открытой части пленарного заседания и перешел к закрытой части для принятия решения", - сообщили в КСУ.

Напомним, 29 мая Верховный суд принял решение об обращении в КСУ относительно карантинных ограничений и уменьшения зарплат судей.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в Окружной административный суд Киева с начала апреля поступило 22 иска к Кабмину по поводу обжалования карантина.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Конституционный суд Украиныкарантин
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