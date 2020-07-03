ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Волынская область ужесточила карантин в местах массового отдыха

Новости » Коронавирус     03.07.2020 - 10:12
Волынская область ужесточила карантин в местах массового отдыха
Фото: люди в спецодежде (РБК-Украина)

Область занимает 4-е место в Украине по распространению COVID-19

С 3 июля в Волынской области усилили карантинные меры в местах массового отдыха людей из-за сложной эпидемиологической ситуации. В частности, в Шацком районе запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

Представление об усилении карантина подала главный государственный санврач области Наталия Янко. Сейчас область занимает 4-е место в Украине по распространению COVID-19.

В области также приняли решение дополнительно провести проверки учреждений, оказывающих услуги по размещению, в том числе баз отдыха, площадок для кемпинга, хостелов, санаториев, пансионатов, летних оздоровительных лагерей.

Напомним, на западе Украины наиболее зараженными коронавирусом регионами являются Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская области.

Отметим, что в Украине второй день почти 900 новых случаев коронавирусной инфекции.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Волынская областькарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь