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Второй ракетке Украины вновь отказали в отмене дисквалификации

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 10:04
Второй ракетке Украины вновь отказали в отмене дисквалификации Фото: вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во второй раз обжаловала свою дисквалификацию от участия в соревнованиях. Независимый трибунал, как и ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, отклонил апелляцию украинки.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

В связи с этим Ястремская остается дисквалифицированной на неопределенное время. О сроках дисквалификации позже должна сообщить Международная федерация тенниса.

Напомним, в начале года Даяну Ястремскую (30 позиция в рейтинге WTA) дисквалифицировали от участия в соревнованиях из-за подозрения в употреблении допинга. Теннисистка заявляет, что никогда не принимала запрещенных препаратов, и уверена, что результат теста оказался положительным из-за "загрязнения каким-то продуктом".

В начале февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Ястремской по поводу ее временного отстранения от соревнований. Теннисистка пыталась обжаловать решение до начла Australian Open.

Ранее РБК-Украина писало, что украинские теннисистки разгромили японок и пробились в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг.

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