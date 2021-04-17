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Украина разгромила Японию и вышла в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг по теннису

Новина українською → Черноморск, Суббота 17 апреля 2021 16:06
Украина разгромила Японию и вышла в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг по теннису Фото: Элина Свитолина не без проблем одолела Юки Наито (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Игорь Литвиненко

Женская сборная Украины по теннису разгромила Японию и вышла в квалификационный раунд элитной группы Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федераций). Украинские теннисистки одержали все четыре победы, еще один матч был отменен.

Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Матчи проходили на протяжении двух дней в Черноморске:

Первый день, 16 апреля

  • Элина Свитолина - Чихиро Мурамацу - 6:3, 6:2;
  • Марта Костюк - Юки Наито - 6:3, 6:3.

Второй день, 17 апреля

  • Элина Свитолина - Юки Найто - 6:2, 4:6, 7:6 (7:3);
  • Надежда Киченок/Людмила Киченок - Сихо Акита/Химари Сато - 6:2, 7:6 (7:2).

Поединок между Мартой Костюк и Тихиро Мурамацу был отменен.

В итоге украинские теннисистки поборются за право участвовать в элитной группе КБДК.

Поединок между Украиной и Японией должен пройти еще в апреле 2020 года, однако дважды откладывалась из-за COVID.

Кубок Билли Джин Кинг - это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Он является аналогом мужского Кубка Дэвиса.

Напомним, в 2018 году женская сборная Украины по теннису вылетела из второй Мировой группы Кубка Федерации, проиграв сборной Канады в матче плей-офф за сохранение прописки.

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