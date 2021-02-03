ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

CAS отклонил апелляцию Ястремской. Она пропустит Australian Open

Среда 03 февраля 2021 19:36
CAS отклонил апелляцию Ястремской. Она пропустит Australian Open
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTA)
Автор: Вера Олейник

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинской теннисистки Даяны Ястремской по поводу ее временного отстранения от соревнований в связи с нарушением антидопинговых правил. Она не сможет выходить на корт до вынесения окончательного вердикта.

Об этом сообщается на сайте суда в Лозанне.

Спортсменка подавала апелляцию с целью, чтобы ее допустили к участию на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

Международная федерация тенниса (ITF) временно отстранила Ястремскую от выступлений на период расследования начиная с 7 января. Несмотря на отстранение, украинка вместе с другими игроками улетела в Австралию.

Перед началом сезона теннисистка заявилась на несколько турниров. В частности, с 1 по 7 февраля на WTA 500 в Мельбурне, затем - Australian Open (8-21 февраля), а также на еще один турнир WTA 250, который стартует в Мельбурне 15 февраля.

Напомним, также в начале года стало известно об отстранении от соревнований украинского олимпийского чемпиона Олега Верняева.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт ТеннисарбитраждопингAustralian OpenДаяна Ястремская

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь