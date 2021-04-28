Другій ракетці України знову відмовили у скасуванні дискваліфікації

Українська тенісистка Даяна Ястремська вдруге оскаржила свою дискваліфікацію від участі у змаганнях. Незалежний трибунал, як і раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні, відхилив апеляцію Українки.

У зв'язку з цим Ястремська залишається дискваліфікованою на невизначений час. Про терміни дискваліфікації пізніше повинна повідомити Міжнародна федерація тенісу.

Нагадаємо, на початку року Даяну Ястремську (30 позиція в рейтингу WTA) дискваліфікували від участі в змаганнях через підозру у вживанні допінгу. Тенісистка заявляє, що ніколи не приймала заборонених препаратів, і впевнена, що результат тесту виявився позитивним через "забруднення якимось продуктом".

На початку лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію Ястремської з приводу її тимчасового відсторонення від змагань. Тенісистка намагалася оскаржити рішення до початку Australian Open.

Раніше РБК-Україна писало, що українські тенісистки розгромили японок і пробилися в кваліфікацію Кубка Біллі Джин Кінг.