ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Другій ракетці України знову відмовили у скасуванні дискваліфікації

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 10:04
Другій ракетці України знову відмовили у скасуванні дискваліфікації Фото: друга ракетка України Даяна Ястремська (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Українська тенісистка Даяна Ястремська вдруге оскаржила свою дискваліфікацію від участі у змаганнях. Незалежний трибунал, як і раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні, відхилив апеляцію Українки.

Про це повідомляє прес-служба Міжнародної федерації тенісу (ITF).

У зв'язку з цим Ястремська залишається дискваліфікованою на невизначений час. Про терміни дискваліфікації пізніше повинна повідомити Міжнародна федерація тенісу.

Нагадаємо, на початку року Даяну Ястремську (30 позиція в рейтингу WTA) дискваліфікували від участі в змаганнях через підозру у вживанні допінгу. Тенісистка заявляє, що ніколи не приймала заборонених препаратів, і впевнена, що результат тесту виявився позитивним через "забруднення якимось продуктом".

На початку лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію Ястремської з приводу її тимчасового відсторонення від змагань. Тенісистка намагалася оскаржити рішення до початку Australian Open.

Раніше РБК-Україна писало, що українські тенісистки розгромили японок і пробилися в кваліфікацію Кубка Біллі Джин Кінг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Теннис Даяна Ястремська
NEWS
Україна підтверджує відведення військ РФ від кордону, але тільки в одному напрямку
Україна підтверджує відведення військ РФ від кордону, але тільки в одному напрямку
DAILY
Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу