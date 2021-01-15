Ястремская может оспорить отстранение и возобновить выступления, - ITF

Украинка отправилась в Мельбурн, где состоится Australian Open и другие турниры
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская все еще остается отстраненной от соревнований с правом обжаловать это решение, но пока не обращалась с подобным запросом. Если его удовлетворят, она сможет возобновить выступления немедленно.
Об этом сообщает журналист Тумаини Карайол со ссылкой на ответ Международной федераци тенниса (ITF).
Despite being handed a provisional doping ban a week ago, Dayana Yastremska was on a flight to Australia today and remains on the AO entry list.— Tumaini Carayol (@tumcarayol) January 14, 2021
The ITF say nothing has changed. She is still provisionally suspended with the right to apply for it to be lifted: pic.twitter.com/r09l30qSsk
Накануне украинка вместе с группой теннисисток отправилась чартерным рейсом в Мельбурн, где пройдет Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Она все еще остается в заявке турнира.
Неделю назад Даяна провалила тест на допинг и была временно отстранена от соревнований с 7 января 2021 года.
Dayana Yastremska has been provisionally suspended under Article 8.3.1(c) of the 2020 Tennis Anti-Doping Programme.— ITF Media (@ITFMedia) January 7, 2021
Full details: https://t.co/rqJxHTFmEW
Теннисистка заявляет, что никогда не принимала запрещенных препаратов, и уверена, что результат теста оказался положительным из-за "загрязнения каким-то продуктом".
Федерация тенниса Украины заявила, что приложит все усилия для реабилитации спортсменки. Команда высококвалифицированных специалистов уже несколько недель работает над этой проблемой.
Перед началом сезона теннисистка заявилась на несколько турниров. В частности, с 1 по 7 февраля на WTA 500 в Мельбурне, затем - Australian Open (8-21 февраля), а также на еще один турнир WTA 250, который стартует в Мельбурне 15 февраля.
Напомним, также в начале года стало известно об отстранении от соревнований украинского олимпийского чемпиона Олега Верняева.