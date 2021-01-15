Ястремская может оспорить отстранение и возобновить выступления, - ITF

Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTA)

Украинка отправилась в Мельбурн, где состоится Australian Open и другие турниры

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская все еще остается отстраненной от соревнований с правом обжаловать это решение, но пока не обращалась с подобным запросом. Если его удовлетворят, она сможет возобновить выступления немедленно.

Об этом сообщает журналист Тумаини Карайол со ссылкой на ответ Международной федераци тенниса (ITF).

Despite being handed a provisional doping ban a week ago, Dayana Yastremska was on a flight to Australia today and remains on the AO entry list.



The ITF say nothing has changed. She is still provisionally suspended with the right to apply for it to be lifted: pic.twitter.com/r09l30qSsk — Tumaini Carayol (@tumcarayol) January 14, 2021

Накануне украинка вместе с группой теннисисток отправилась чартерным рейсом в Мельбурн, где пройдет Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Она все еще остается в заявке турнира.

Неделю назад Даяна провалила тест на допинг и была временно отстранена от соревнований с 7 января 2021 года.

Dayana Yastremska has been provisionally suspended under Article 8.3.1(c) of the 2020 Tennis Anti-Doping Programme.



Full details: https://t.co/rqJxHTFmEW — ITF Media (@ITFMedia) January 7, 2021

Теннисистка заявляет, что никогда не принимала запрещенных препаратов, и уверена, что результат теста оказался положительным из-за "загрязнения каким-то продуктом".

Федерация тенниса Украины заявила, что приложит все усилия для реабилитации спортсменки. Команда высококвалифицированных специалистов уже несколько недель работает над этой проблемой.

Перед началом сезона теннисистка заявилась на несколько турниров. В частности, с 1 по 7 февраля на WTA 500 в Мельбурне, затем - Australian Open (8-21 февраля), а также на еще один турнир WTA 250, который стартует в Мельбурне 15 февраля.

Напомним, также в начале года стало известно об отстранении от соревнований украинского олимпийского чемпиона Олега Верняева.