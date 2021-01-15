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Ястремская может оспорить отстранение и возобновить выступления, - ITF

Мельбурн, Пятница 15 января 2021 13:31
Ястремская может оспорить отстранение и возобновить выступления, - ITF
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTA)
Автор: Вера Олейник

Украинка отправилась в Мельбурн, где состоится Australian Open и другие турниры

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская все еще остается отстраненной от соревнований с правом обжаловать это решение, но пока не обращалась с подобным запросом. Если его удовлетворят, она сможет возобновить выступления немедленно.

Об этом сообщает журналист Тумаини Карайол со ссылкой на ответ Международной федераци тенниса (ITF).

Накануне украинка вместе с группой теннисисток отправилась чартерным рейсом в Мельбурн, где пройдет Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Она все еще остается в заявке турнира.

Неделю назад Даяна провалила тест на допинг и была временно отстранена от соревнований с 7 января 2021 года.

Теннисистка заявляет, что никогда не принимала запрещенных препаратов, и уверена, что результат теста оказался положительным из-за "загрязнения каким-то продуктом".

Федерация тенниса Украины заявила, что приложит все усилия для реабилитации спортсменки. Команда высококвалифицированных специалистов уже несколько недель работает над этой проблемой.

Перед началом сезона теннисистка заявилась на несколько турниров. В частности, с 1 по 7 февраля на WTA 500 в Мельбурне, затем - Australian Open (8-21 февраля), а также на еще один турнир WTA 250, который стартует в Мельбурне 15 февраля.

Напомним, также в начале года стало известно об отстранении от соревнований украинского олимпийского чемпиона Олега Верняева.

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Новости Украины Спорт ТеннисотстранениеAustralian OpenДаяна Ястремская

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