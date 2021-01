Ястремская может оспорить отстранение и возобновить выступления, - ITF

Украинка отправилась в Мельбурн, где состоится Australian Open и другие турниры

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская все еще остается отстраненной от соревнований с правом обжаловать это решение, но пока не обращалась с подобным запросом. Если его удовлетворят, она сможет возобновить выступления немедленно.

Об этом сообщает журналист Тумаини Карайол со ссылкой на ответ Международной федераци тенниса (ITF).

Despite being handed a provisional doping ban a week ago, Dayana Yastremska was on a flight to Australia today and remains on the AO entry list.



The ITF say nothing has changed. She is still provisionally suspended with the right to apply for it to be lifted: pic.twitter.com/r09l30qSsk