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Еще один способ сбежать с войны: оккупанты стреляют друг в друга и "списывают" на ВСУ

Новина українською →
Украина, Воскресенье 26 июня 2022 17:36
Еще один способ сбежать с войны: оккупанты стреляют друг в друга и "списывают" на ВСУ Фото: (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные придумали новый способ, как сбежать с войны в Украине. Подразделения оккупантов стреляют друг в друга, а затем "списывают" поражение на украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК "Юг".

В Херсонской области продолжаются боевые действия.

"Вражеские подразделения не чураются бить друг по другу, чтобы быстрее смыться из зоны активных действий и "списать" поражение коллег на украинских военных", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, как оккупанты получают легкие ранения ради возвращения домой.

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