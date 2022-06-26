Еще один способ сбежать с войны: оккупанты стреляют друг в друга и "списывают" на ВСУ
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Российские военные придумали новый способ, как сбежать с войны в Украине. Подразделения оккупантов стреляют друг в друга, а затем "списывают" поражение на украинских защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК "Юг".
В Херсонской области продолжаются боевые действия.
"Вражеские подразделения не чураются бить друг по другу, чтобы быстрее смыться из зоны активных действий и "списать" поражение коллег на украинских военных", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, как оккупанты получают легкие ранения ради возвращения домой.
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