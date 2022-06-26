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Ще один спосіб втекти з війни: окупанти стріляють один в одного і "списують" на ЗСУ

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Україна, Неділя 26 червня 2022 17:36
Ще один спосіб втекти з війни: окупанти стріляють один в одного і "списують" на ЗСУ Фото: (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові вигадали новий спосіб, як втекти з війни в Україні. Підрозділи окупантів стріляють один в одного, а потім "списують" ураження на українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ОК "Південь".

В Херсонській області тривають бойові дії.

"Ворожі підрозділи не цураються гатити один по одному, аби швидше вшитися із зони активних дій та "списати" ураження колег на українських військових", - йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося про те, як окупанти отримують легкі поранення заради повернення додому.

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