Поднимают ноги и ждут. Оккупанты выдумали "лайфхак", чтобы вернуться в РФ
Российские оккупанты, которые теряют позиции на юге и не видят смысла своего участия в войне, придумали "лайфхак", как выехать из Украины домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК "Юг".
"Выбитые с укрепленных позиций рашисты не спешат создавать новые рубежи обороны. Они роют не окопы, а углубления до полуметра, укладываются в них на спину, поднимают ноги, и ждут легкого ранения", - рассказали военные.
По данным ОК "Юг", напуганные потерями руководящего и рядового состава, оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсонской области ранеными, поэтому и придумали такой "неординарный" способ, чтобы вернуться домой живыми.
Как сообщалось, это не первый подобный "лайфхак", который придумали оккупанты, чтобы вернуться в Россию. Ранее они пытались избежать участия в войне, взяв отпуск из-за "семейных обстоятельств".
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