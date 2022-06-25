Поднимают ноги и ждут. Оккупанты выдумали "лайфхак", чтобы вернуться в РФ

Российские оккупанты, которые теряют позиции на юге и не видят смысла своего участия в войне, придумали "лайфхак", как выехать из Украины домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК "Юг".

"Выбитые с укрепленных позиций рашисты не спешат создавать новые рубежи обороны. Они роют не окопы, а углубления до полуметра, укладываются в них на спину, поднимают ноги, и ждут легкого ранения", - рассказали военные.

По данным ОК "Юг", напуганные потерями руководящего и рядового состава, оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсонской области ранеными, поэтому и придумали такой "неординарный" способ, чтобы вернуться домой живыми.