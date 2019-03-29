ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Новости » Политика    29.03.2019 - 21:19
Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
Фото: памятник жервам Голодомора (из открытых источников)

Штат Луизиана признал, что голод 1932-1933 годов в Украине был искусственным

В штате Луизиана признали Голодомор 1932 - 1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Соединенных Штатах Америки.

Сообщается, что губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию по празднованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Специальная прокламация ссылается на законы Украины по признанию Голодомора геноцидом украинского народа и соответствующее законодательство США.

Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Напомним, в штате Северная Каролина признали Голодомор в Украине геноцидом украинского народа.

Американский штат Орегон стал 19-м штатом, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Отметим, по инициативе постоянного представительства Украины при ООН подготовлено проект Совместной декларации к 85-летию трагедии Голодомора 1932-1933 годов в Украине, который может стать официальным документом Генеральной асамлеї ООН. Проект декларации распространен среди государств-членов ООН. В нем предлагается рассмотреть возможность присоединения к декларации с ее последующим распространением как документа ГА ООН 9 декабря этого года.

В США назвали российских военных в Венесуэле "прямой угрозой" США подготовили новые санкции против России
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиГолодомор
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь