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Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу

Новини » Політика    29.03.2019 - 21:19
Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу
Фото: пам'ятник жервам Голодомору (з відкритих джерел)

Штат Луїзіана визнав, що голод 1932-1933 років в Україні був штучним

В штаті Луїзіана визнали Голодомор 1932 - 1933 років в Україні геноцидом українського народу. Про це повідомляє прес-служба посольства України у Сполучених Штатах Америки.

Повідомляється, що губернатор штату Луїзіана Бел Джон Едвардс видав прокламацію з відзначення 85-ї річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні. Спеціальна прокламація посилається на закони України щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу і відповідне законодавство США.

Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу

Нагадаємо, в штаті Північна Кароліна визнали Голодомор в Україні геноцидом українського народу.

Американський штат Орегон став 19-им штатом, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Відзначимо, за ініціативою постійного представництва України при ООН підготовлено проект Спільної декларації до 85-річчя трагедії Голодомору 1932-1933 років в Україні, який може стати офіційним документом Генеральній асамлеї ООН. Проект декларації поширений серед держав-членів ООН. У ньому пропонується розглянути можливість приєднання до декларації з її подальшим поширенням як документа ГА ООН 9 грудня цього року.

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