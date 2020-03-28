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Еще один нардеп заразился коронавирусом

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 13:45
Еще один нардеп заразился коронавирусом
Фото: Анна Скороход (facebook.com/sluganarodu.official)

Вирус диагностировали у Анны Скороход

Коронавирус диагностировали у внефракционного народного депутата Анны Скороход. Об этом сообщила сама депутат в Telegram, передает РБК-Украина.

Нардеп уточнила, что вирус у нее подтвердили сегодня.

"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус COVID-19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней", - заявила Скороход.

Она также сообщила о симптомах, которые проявились после заражения. В частности, Скороход заявила об отсутствии обоняния.

Помимо Скороход, на данный момент коронавирус официально подтвержден у троих народных депутатов. Первым, у кого выявили инфекцию, был Сергей Шахов. На данный момент он находится в инфекционном отделении Александровской больницы.

Также вирус диагностировали у нардепа Сергея Рудыка. Со второго раза коронавирус выявили у депутата "Слуги народа" Руслана Горбенко.

Напомним, в связи с ростом числа зараженных в рядах народных избранников, тесты на коронавирус сдали около тридцати депутатов фракции "Слуга народа".

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