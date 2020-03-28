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Ще один нардеп заразився коронавірусом

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 13:45
Ще один нардеп заразився коронавірусом
Фото: Гнна Скороход (facebook.com/sluganarodu.official)

Вірус діагностували у Ганни Скороход

Коронавірус діагностували у позафракційного народного депутата Ганни Скороход. Про це повідомила сама депутат у Telegram, передає РБК-Україна.

Нардеп уточнила, що вірус у неї підтвердили сьогодні.

"Для того, щоб більше не ходили чутки, хочу повідомити, що сьогодні мені підтвердили позитивний тест на короновірус COVID-19. У зв'язку з чим, прошу всіх, хто близько спілкувався зі мною останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів", - заявила Скороход.

Вона також повідомила про симптоми, які проявилися після зараження. Зокрема, Скороход заявила про відсутність нюху.

Крім Скороход, на даний момент коронавірус офіційно підтверджений у трьох народних депутатів. Першим, у кого виявили інфекцію, був Сергій Шахов. Зараз він знаходиться в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні.

Також вірус діагностували у нардепа Сергія Рудика. З другого разу коронавірус виявили у депутата "Слуги народу" Руслана Горбенка.

Нагадаємо, у зв'язку зі збільшенням кількості заражених у лавах народних обранців, тести на коронавірус здали близько тридцяти депутатів фракції "Слуга народу".

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