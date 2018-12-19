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Еще один митрополит УПЦ МП объявил о переходе в новую украинскую церковь

Новости » Общество    19.12.2018 - 14:40
Еще один митрополит УПЦ МП объявил о переходе в новую украинскую церковь
Фото: митрополита Александр (УНИАН)

Александр (Драбинко) заявил о переходе его прихода в новосозданную Православную церковь Украины

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) заявил о переходе его прихода в новую Православную церковь Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литургию в Спасо-Преображенском соборе Киева, трансляция которой велась на его странице в Facebook.

Он напомнил, что недавно в Киеве состоялся Объединительный собор на котором была создана единая каноническая Украинская православная церковь.

"Все мы стали свидетелями того события, которое называется собором Православной церкви Украины, состоявшимся в субботу 15 декабря, и на нашей украинской святой земле появилась единая каноническая Украинская православная церковь, которая отныне признана Вселенским патриархом", - сказал он.

Он подчеркнул, что от Вселенского патриарха Варфоломея "мы также получили благословенную верительную грамоту, которой признается и наш сан, и наше служение, и место нашего служения, что бы ни говорили злые люди, которые не хотят, чтобы я был с вами, а вы со мной".

Напомним, Синод Украинской православной церкви Московского патриархата снял с должности двух иерархов, которые приняли участие в Объединительном соборе в Киеве 15 декабря. Место митрополита Александра (Драбинко) занял архимандрит Дионисий (Пилипчук).

Отметим, что на Объединительный собор прибыли не менее двух иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, на Собор прибыли митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко), а также митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Добавим, что Вселенский патриарх Варфоломей освободил митрополита Александра (Драбинко) от санкций Московского патриархата.

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