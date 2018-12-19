Ще один митрополит УПЦ МП оголосив про перехід в нову українську церкву

Фото: митрополита Олександр (УНІАН)

Олександр (Драбинко) заявив про перехід його приходу в новостворену Православну церкву України

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко) заявив про перехід його приходу в нову Православну церкву України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на літургію в Спасо-Преображенському соборі Києва, трансляція якої велася на сторінці в Facebook.

Він нагадав, що нещодавно в Києві відбувся Об'єднавчий собор, на якому була створена єдина канонічна Українська православна церква.

"Всі ми стали свідками того, що називається собором Православної церкви України, що відбувся в суботу 15 грудня, і на нашій українській святій землі з'явилася єдина канонічна Українська православна церква, яка відтепер визнана Вселенським патріархом", - сказав він.

Він підкреслив, що від Вселенського патріарха Варфоломія "ми також отримали благословенну вірчу грамоту, якою визнається і наш сан, і наше служіння, і місце нашого служіння, що б не говорили злі люди, які не хочуть, щоб я був з вами, а ви зі мною".

Нагадаємо, Синод Української православної церкви Московського патріархату зняв з посади двох ієрархів, які взяли участь в Об'єднавчому соборі в Києві 15 грудня. Місце митрополита Олександра (Драбинка) зайняв архімандрит Діонісій (Пилипчук).

Зазначимо, що на Об'єднавчий собор прибутку не менше двох ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. Зокрема, на Собор прибули митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ МП Олександр (Драбинко), а також митрополит Вінницький і Барський Симеон.

Додамо, що Вселенський патріарх Варфоломій звільнив митрополита Олександра (Драбинка) від санкцій Московського патріархату.