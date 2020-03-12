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Ще один комітет ВР підтримав введення податку на виведений капітал з 2021

Новини » Політика     12.03.2020 - 12:32
Ще один комітет ВР підтримав введення податку на виведений капітал з 2021
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Цим податком замінять податок на прибуток підприємств

Комітет з питань інтеграції України до Європейського союзу підтримав ухвалення законопроекту №1185 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку на виведений капітал та імплементації стандартів протидії розмиванню податкової бази та виведення прибутку за кордон", яким передбачається заміна з 1 січня 2021 року податку на прибуток підприємств податком на виведений капітал. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, на думку авторів, прийняття законопроекту сприятиме імплементації в Україні Плану дій BEPS, спрощенню ведення бізнесу та податкового адміністрування, зменшенню адміністративного тиску на платників податків з боку контролюючих органів, спрямуванню прибутку підприємств на розвиток і техніко-технологічне оновлення вітчизняного виробництва, створенню умов для детінізації економіки та стимулів до нарощування інвестиційної активності.

"Члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти даний проект закону у першому читанні, а також направити дане рішення комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, визначеному головним із підготовки законопроекту", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики визнав законопроект про запровадження податку на виведений капітал №1185 таким, що відповідає антикорупційному законодавству.

Так, проект закону №1185 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку на виведений капітал та імплементації стандартів протидії розмиванню податкової бази та виведення прибутку за кордон" був зареєстрований в парламенті 29 серпня 2019 року. Серед його авторів - Ніна Южаніна та інші народні депутати з фракції "Європейська солідарність".

Як повідомляло РБК-Україна, законопроект про податок на виведений капітал розглядався Верховною радою попереднього скликання, однак народні депутати не змогли його ухвалити. Однією з причин була позиція Міжнародного валютного фонду, який був проти закону.

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