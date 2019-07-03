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Еще один кандидат в нардепы мог скрываться в России, - ГПУ

Новости » Выборы 2019    03.07.2019 - 11:56
Еще один кандидат в нардепы мог скрываться в России, - ГПУ
Фото: Ренат Кузьмин (Униан)

Ренат Кузьмин мог скрываться в России

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) заявили о пребывании экс-заместителя генпрокурора Виктора Пшонки Рената Кузьмина, которого зарегистрировали кандидатом на выборы в Раду, за пределами Украины за последние 5 лет. Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

В ГПУ заявили, что 20 июня 2019 года на имя заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко было направлено письмо с соответствующей информацией. В частности, в письме было указано о расследовании уголовного производства по подозрению бывшего замгенпрокурора Кузьмина в легализации (отмывании) имущества, приобретенного преступным путем.

Также было указано, что Кузьмина на территории Украины не было. Более того, он мог скрываться от органов досудебного расследования в оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации.

"Однако этот "кандидат" тихо зарегистрирован кандидатом по списку одной из партий и остался вне поля зрения как СМИ, так и активистов", - написала Сарган.

Отметил, что в Центральной избирательной комиссии сообщали, что пересмотрят решение о регистрации экс-главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на выборы в Верховную Раду.

РБК-Украина писало, что вчера в Киеве на Майдане Независимости собралось около двух тысяч человек с требованием отменить решение ЦИК по Клюеву.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссияГПУвыборы
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