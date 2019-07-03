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Ще один кандидат у нардепи міг ховатися в Росії, - ГПУ

Новини » Вибори 2019    03.07.2019 - 11:56
Ще один кандидат у нардепи міг ховатися в Росії, - ГПУ
Фото: Ренат Кузьмін (Уніан)

Ренат Кузьмін міг ховатися в Росії

У Генеральній прокуратурі України (ГПУ) заявили про перебування ексзаступника генпрокурора Віктора Пшонки Рената Кузьміна, якого зареєстрували кандидатом на вибори в Раду, за межами України за останні 5 років. Про це написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

У ГПУ заявили, що 20 червня 2019 року на ім’я заступника голови ЦВК Євгена Радченка був направлений лист з відповідною інформацією. Зокрема, у листі було вказано про розслідування кримінального провадження за підозрою колишнього заступника генпрокурора Кузьміна в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом.

Також було вказано, що Кузьміна на території України не було. Більше того, він міг переховуватися від органів досудового розслідування в окупованому Криму та на території Російської Федерації.

"Проте цей "кандидат" тихо зареєстрований кандидатом за списком однієї з партій і лишися поза увагою як ЗМІ, так і активістів", - написала Сарган.

Зазначив, що в Центральній виборчій комісії повідомляли, що переглянуть рішення про реєстрацію екс-глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на вибори у Верховну Раду. 

РБК-Україна писало, що вчора в Києві на Майдані Незалежності зібрались близько двох тисяч людей з вимогою скасувати рішення ЦВК по Клюєву.

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