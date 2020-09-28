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Еще один член президиума координационного совета выехала из Беларуси

Минск, Понедельник 28 сентября 2020 14:12
Еще один член президиума координационного совета выехала из Беларуси
Фото: Светлана Алексиевич (facebook com ulejby)
Автор: РБК-Украина

Еще одна участница президиума координационного совета в Беларуси Светлана Алексиевич выехала из страны. Ее отъезд не связан с уголовным преследованием членов этого совета.

Об этом пишет местный портал TUT.BY.

Как сообщила ее помощница, Алексиевич уехала в Германию.

"… она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду", - рассказала она.

Помощница подтвердила, что отъезд Алексиевич не связан с уголовным делом.

Отметим, Светлана Алексиевич до выезда из страны была единственным членом президиума координационного совета, которая оставалась на свободе в Беларуси.

Напомним, ранее задержанную участницу президиума Марию Колесникову отправили под стражу до ноября. Ее обвиняют в попытке захвата государственной власти, а задержали ее якобы при попытке выехать в Украину. В то же время ее сторонники утверждают, что она специально порвала паспорт, когда ее пытались выдворить из страны.

Еще один арестованный член президиума координационного совета Максим Знак объявил голодовку.

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