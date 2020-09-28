Ще один член президії координаційної ради виїхала з Білорусі

Фото: Світлана Алексієвич (facebook com ulejby)

Ще одна учасниця президії координаційної ради у Білорусі Світлана Алексієвич виїхала з країни. Її від'їзд не пов'язаний з кримінальним переслідуванням членів цієї ради.

Про це пише місцевий портал TUT.BY.

Як повідомила її помічниця, Алексієвич виїхала до Німеччини.

"... вона полетіла по своїх особистих справах. У неї заплановані зустрічі, книжковий ярмарок в Швеції, на Сицилії їй будуть вручати нагороду", - розповіла вона.

Помічниця підтвердила, що від'їзд Алексієвич не пов'язаний з кримінальною справою.

Зазначимо, Світлана Алексієвич до виїзду з країни була єдиним членом президії координаційної ради, яка залишалася на волі в Білорусі.

Нагадаємо, раніше затриману учасницю президії Марію Колеснікову відправили під варту до листопада. Її звинувачують у спробі захоплення державної влади, а затримали її нібито при спробі виїхати до України. В той же час її прихильники стверджують, що вона спеціально порвала паспорт, коли її намагалися видворити з країни.

Ще один заарештований член президії координаційної ради Максим Знак оголосив голодування.