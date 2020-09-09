Еще один член Координационного совета не выходит на связь

Член президиума Координационного совета Беларуси Максим Знак перестал выходить на связь. Его мобильный телефон отключен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Кроме того, звонки в мессенджерах ему не проходят. Его соратник, оппозиционер Павел Латушко заявил, что общался со Знаком накануне ночью.

"Последний раз мы общались около 12:00 ночи. С тех пор больше не связывались", - сказал Латушко.

Пресс-секретарь избирательного штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук сообщил, что последнее сообщение от Знака было: "маски".

"У Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришел", отключился, и написал слово "маски". Сейчас он недоступен.", - сказал Германчук.

Напомним, вчера сообщили о задержании на границе с Украиной оппозиционерки Марии Колесниковой.

Кроме того, еще двух белорусских оппозиционеров вывезли из территории Беларуси.