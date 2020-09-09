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Ще один член Координаційної ради не виходить на зв'язок

Автор: Анастасия Рокитна

Член президії Координаційної ради Білорусі Максим Знак перестав виходити на зв'язок. Його мобільний телефон відключений.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Захід".

Крім того, дзвінки в месенджерах йому не проходять. Його соратник, опозиціонер Павло Латушко заявив, що спілкувався зі Знаком напередодні вночі.

"Останній раз ми спілкувалися близько 12:00 ночі. З тих пір більше не зв'язувалися", - сказав Латушко.

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Прес-секретар виборчого штабу Віктора Бабарико Гліб Германчук повідомив, що останнє повідомлення від Знака було: "маски".

"У Максима повинно було бути інтерв'ю, він не зайшов у зум, я йому подзвонив, він вимовив фразу "схоже, хтось до нас прийшов", відключився, і написав слово "маски". Зараз він недоступний.", - сказав Германчук.

Нагадаємо, вчора повідомили про затримання на кордоні з Україною опозиціонерки Марії Колеснікової.

Крім того, ще двох білоруських опозиціонерів вивезли з території Білорусі.

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