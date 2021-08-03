Ще один білоруський спортсмен покинув країну після скандалу з Тімановською

Спортсмен вже переїхав кордон Білорусі.

"Щойно мені написав один відомий чоловік зі спорту, що він тільки що переїхав білоруський кордон. Не буду уточнювати, поки не отримав дозволу від цієї людини дати інформацію про нього. Але факт залишається фактом. Спортсмени їдуть з Білорусі", - заявив Лукашук.