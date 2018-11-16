Клімкін вважає міжнародне визнання Голодомору геноцидом протидією агресії РФ

Фото: Павло Клімкін (facebook.com/pavloklimkin.ua)

Клімкін відвідав меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає міжнародне визнання Голодомору геноцидом протидією агресії Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Клімкіна у Facebook.

У ході візиту у США Клімкін відвідав меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні, а також взяв участь у Форумі з відзначення 85-х роковин Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років.

Клімкін також подякував Сенатові США, який 3 жовтня 2018 року офіційно визнав Голодомор актом геноциду.

"Міжнародне визнання Голодомору як геноциду - це не просто порахунки з трагічним минулим. Це й протидія нинішній військовій агресії проти України і гібридній агресії Росії проти всього демократичного світу", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США 19 штатів визнали Голодомор геноцидом українського народу. Орегон став 19-им штатом, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом.

Раніше комітет Сенату США затвердив резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, в тому числі права на самовизначення і свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу.