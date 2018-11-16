ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Клімкін вважає міжнародне визнання Голодомору геноцидом протидією агресії РФ

Новини » Політика    16.11.2018 - 16:20
Клімкін вважає міжнародне визнання Голодомору геноцидом протидією агресії РФ
Фото: Павло Клімкін (facebook.com/pavloklimkin.ua)

Клімкін відвідав меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає міжнародне визнання Голодомору геноцидом протидією агресії Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Клімкіна у Facebook.

У ході візиту у США Клімкін відвідав меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні, а також взяв участь у Форумі з відзначення 85-х роковин Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років.

Клімкін також подякував Сенатові США, який 3 жовтня 2018 року офіційно визнав Голодомор актом геноциду.

"Міжнародне визнання Голодомору як геноциду - це не просто порахунки з трагічним минулим. Це й протидія нинішній військовій агресії проти України і гібридній агресії Росії проти всього демократичного світу", - написав він.

Клімкін вважає міжнародне визнання Голодомору геноцидом протидією агресії РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США 19 штатів визнали Голодомор геноцидом українського народу. Орегон став 19-им штатом, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом.

Раніше комітет Сенату США затвердив резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, в тому числі права на самовизначення і свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу.

Клімкін і Чалий обговорили подальший тиск на РФ з сенаторами США Клімкін у США зустрівся із Волкером
Новини України Павло КлімкінГолодомор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся