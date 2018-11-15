У США 19 штатів визнали Голодомор геноцидом українського народу, - посольство

Фото: пам'ятник жертвам Голодомору в Україні (president_gov_ua)

Орегон став 19-им штатом, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом

Американський штат Орегон став 19-им штатом, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в США.

Зазначимо, що Оргенон приєднається до відзначення 85-ї річниці пам'яті жертв Голодомору.

"У прокламації губернатора штату Орегон Кейт Браун говориться: "Голодомор - це геноцид, здійснений радянським режимом під керівництвом Сталіна проти українського народу", - йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, за ініціативою постійного представництва України при ООН підготовлено проект Спільної декларації до 85-річчя трагедії Голодомору 1932-1933 років в Україні, який може стати офіційним документом Генеральної асамлеі ООН.

Раніше комітет Сенату США затвердив резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, в тому числі права на самовизначення і свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу.