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Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 22:37
Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу
Фото: пам'ятник жервам Голодомору (з відкритих джерел)

Північна Кароліна визнала, що голод 1932-1933 років в Україні був штучним

У штаті Північна Кароліна визнали Голодомор 1932 - 1933 років в Україні геноцидом українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на посольство України в Сполучених Штатах Америки.

Зазначається, що губернатор штату Рой Купер приєднався до вшанування  85 роковин Голодомору та визнав, що голод в Україні був штучним.Зокрема,  у рішенні губернатора штату вживається термін "геноцид".

"Голодомор був навмисне спланований радянським режимом, щоб покарати вільнодумних українців за їхній спротив економічному, політичному і соціальному гнобленню", - йдеться в документі.

Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

У посольстві України зазначили, що це вже 20 штат США, який визнав Голодомор в Україні геноцидом.

Нагадаємо, американський штат Орегон став 19-им штатом, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Зазначимо, за ініціативою постійного представництва України при ООН підготовлено проект Спільної декларації до 85-річчя трагедії Голодомору 1932-1933 років в Україні, який може стати офіційним документом Генеральної асамлеї ООН.

Засідання Ради у зв’язку із роковинами Голодомору відбудеться 23 листопада, - Парубій Декларація по Голодомору в Україні може стати документом ГА ООН
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