Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

Фото: пам'ятник жервам Голодомору (з відкритих джерел)

Північна Кароліна визнала, що голод 1932-1933 років в Україні був штучним

У штаті Північна Кароліна визнали Голодомор 1932 - 1933 років в Україні геноцидом українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на посольство України в Сполучених Штатах Америки.

Зазначається, що губернатор штату Рой Купер приєднався до вшанування 85 роковин Голодомору та визнав, що голод в Україні був штучним.Зокрема, у рішенні губернатора штату вживається термін "геноцид".

"Голодомор був навмисне спланований радянським режимом, щоб покарати вільнодумних українців за їхній спротив економічному, політичному і соціальному гнобленню", - йдеться в документі.

У посольстві України зазначили, що це вже 20 штат США, який визнав Голодомор в Україні геноцидом.

Нагадаємо, американський штат Орегон став 19-им штатом, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Зазначимо, за ініціативою постійного представництва України при ООН підготовлено проект Спільної декларації до 85-річчя трагедії Голодомору 1932-1933 років в Україні, який може стати офіційним документом Генеральної асамлеї ООН.