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Ще у двох країнах виявили випадки захворювання новим вірусом

Новини » Надзвичайні події     25.01.2020 - 08:28
Ще у двох країнах виявили випадки захворювання новим вірусом
Ілюстративне фото (pxhere com)

Хворих на коронавірус виявили у Австралії та Малайзії

Перші випадки захворювання новим коронавірусом, спалах якого стався у Китаї, було виявлено у Австралії та Малайзії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, у суботу, 25 січня, міністр охорони здоров'я Австралії Вікторія Дженні Мікакос заявила, що у лікарні Мельбурна знаходиться громадянин Китаю, що прибув з міста Ухань 19 січня, у якого було підтверджено захворювання на новий коронавірус. Хворий перебуває у стабільному стані.

Ще один випадок захворювання новим коронавірусом було зафіксовано у Малайзії. Міністр охорони здоров'я Дзулкефль Ахмад заявив про трьох заражених осіб, які є громадянами Китаю. Захворювання було підтверджено органами охорони здоров'я Сінгапуру. Зараженими виявилися 65-річна жінка та її двоє онуків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Китаї внаслідок захворювання новим коронавірусом загинули понад 40 людей. За офіційними даними, новим вірусом було інфіковано більше тисячі жителів Китаю.

Крім того, два випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції. Хворих на коронавірус було виявлено у передмісті Парижу та в Бордо. Один з хворих звернувся за медичною допомогою після візиту до Китаю. Перебуваючи у Китаї хворий проїжджав через провінцію Ухань.

Також РБК-Україна писало, що в Китаї вилікували 36 осіб від нового коронавірусу, який викликає пневмонію. Повідомляється, що першою медикам вдалося вилікувати 56-річну жінку в Шанхаї, яка деякий час проживала в Ухані, де було зафіксовано спалах коронавірусу.

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