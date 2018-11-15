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Еще в двух городах Германии ограничат движение дизельных автомобилей

Новости » Общество    15.11.2018 - 23:40
Еще в двух городах Германии ограничат движение дизельных автомобилей
Иллюстративное фото (twitter.com/IspaniaTV)

Ограничения начнут действовать с июля 2019 года в Эссене и Гельзенкирхене

В Германии, начиная с июля 2019 года, ограничат движение автомобилей на дизельном топливе на отдельных улицах еще двух городов страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Речь идет о городах Эссен и Гельзенкирхен. На определенных улицах этих городов запретят движение дизельных автомобилей, отвечающих стандартам "Евро-4" и "Евро-5". Соответствующее решение принял в четверг, 15 ноября, Административный суд в Гельзенкирхене, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. Запрет для "Евро-4" вступит в силу с 1 июля 2019 года, а для "Евро-5" - с сентября 2019 года.

Следовательно, в промышленном Эссене движение дизельных автомобилей старых моделей запретят в зоне, которая будет включать отрезок магистрали A40 - она частично проходит через город. Это первый случай, когда запрет для дизельных автомобилей затронет междугороднее движение в Германии.

В Гельзенкирхене движение дизельных авто обоих стандартов будет запрещено с июля на одной из главных улиц города - Курт-Шумахер-Штрассе. Исключение сделают для коммерческого транспорта.

Напомним, недавно суд обязал еще два города Германии ограничить движение дизельных авто. В частности, Кельн и Бонн со следующего года зобов'связали ввести масштабный запрет на использование дизельных автомобилей старых моделей.

Добавим, что из 20140 года Испания запретит продажу и постановку на учет новых автомобилей, работающие на бензине, дизельном топливе, а также гибридные автомобили. А в 2050 году вступит в силу запрет о перемещении таких машин по испанским дорогам

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