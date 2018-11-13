В Іспанії з 2040 року заборонять продаж авто на бензині, дизелі і гібриди

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А в 2050 році набуде чинності заборона щодо переміщення таких машин по іспанських дорогах

Іспанія з 2040 року заборонить продаж і постановку на облік нових автомобілів, що працюють на бензині, дизельному паливі, а також гібридні автомобілі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У кабінеті міністрів країни вирішили таким чином відмовитися від транспорту, який призводить до викидання в атмосферу вуглекислого газу. Також в 2050 році таким машинам заборонять їздити по дорогах Іспанії. Однак, поки що не уточнюється, чи це стосується тільки іспанських автомобілів, або ж заборона також торкнеться іноземців.

Також з 2023 року у всіх муніципалітетах країни з населенням понад 50 тис. чоловік повинні будуть обладнати спеціальні зони для екологічно чистого транспорту. Також на заправках буде передбачена обов'язкова установка пунктів зарядки електромобілів.

Зазначимо, раніше аналогічні рішення прийняли у Великобританії і Франції. Також перехід на електромобілі активно лобіюють влади Данії, Німеччини, Ірландії і Голландії - в цих країнах заборона на продаж бензинових і дизельних автомобілів вступить в 2030 році.

Ще раніше - до 2025 року - заборонять торгувати неекологічними машинами автодиллерам в Норвегії. А в Грузії мають намір замінити 90% ринку авто на електромобілі до 2028 року.

Нагадаємо, нещодавно суд зобов'язав ще два міста Німеччини обмежити рух дизельних авто. Зокрема, Кельн і Бонн з наступного року зобов'язали ввести масштабний заборона на використання дизельних автомобілів старих моделей.