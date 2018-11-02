В Германии подали групповой иск к Volkswagen по делу о дизельном скандале

Фото: Volkswagen (pexels.com)

Автопроизводитель злоупотребил доверием потребителей и обязан возместить ущерб

В Германии Федеральное объединение центров защиты прав потребителей и автомобильный клуб ADAC 1 ноября подали первый прецедентный групповой иск в отношении автомобильного концерна VW. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что высший земельный суд в Брауншвейге подтвердил получение документа. Таким образом, цель иска - определить ответственность концерна перед миллионами автовладельцев из-за манипулирования данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей.

По словам председателя объединения центров защиты прав потребителей Клауса Мюллера, производитель автомобилей злоупотребил доверием потребителей и обязан возместить ущерб.

Напомним, в конце октября Земельный суд в Штутгарте вынес вердикт по жалобе инвестора, связанной с дизельным скандалом VW, который контролирует автопроизводителя Porsche. По решению суда один из истцов должен получить 3,2 млн евро от холдинга.

Отметим, "дизельный скандал" разгорелся в сентябре 2015 года вокруг концерна Volkswagen. Тогда оказалось, что во время тестов программное обеспечение на автомобилях VW скрывает реальные объемы выбросов вредных газов в атмосферу. Впоследствии в манипуляциях данными заподозрили и других автопроизводителей.

Ранее Европейская комиссия открыла официальное расследованиеотносительно компаний BMW и Dailmler и группы Volkswagen, в которую входят также Audi и Porsche. По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, в настоящее время ЕК разбирается в том, действительно ли компании вступили в опасную для экологической ситуации заговор.