Суд обязал еще два города Германии ограничить движение дизельных авто

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Истцом выступала экологическая организация Deutsche Umwelthilfe, которая ведет аналогичные иски почти в 30 городах Германии

Кельн и Бонн со следующего года обязали ввести масштабный запрет на использование дизельных автомобилей старых моделей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

С апреля 2019 года Кельн должен запретить в установленных "зеленых зонах" движение дизельных авто с экологическим стандартом Евро-4, а с сентября 2019 - со стандартом Евро-5.

Такое решение вынес административный суд Кельна в четверг 8 ноября. В соседнем Бонне с апреля 2019 года для дизельных автомобилей старых моделей должны быть закрыты две дороги с высокой интенсивностью движения.

Оба решения суда могут быть обжалованы. Истцом выступала экологическая организация Deutsche Umwelthilfe, которая ведет аналогичные иски почти в 30 городах Германии.

Напомним, в мае 2017 года в Германии начали расследование в отношении председателя правления немецкого автомобильного концерна Volkswagen (VW) Маттиаса Мюллера по делу о "дизельном скандале". Следствие намерено выяснить, достаточно ли рано руководители проинформировали инвесторов о заявлениях американского регулятора по поводу нарушений с выхлопными газами. Руководителей VW подозревают в манипуляциях информацией относительно акций Porsche SE.