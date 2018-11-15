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Ще у двох містах Німеччини обмежать рух дизельних автомобілів

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 23:40
Ще у двох містах Німеччини обмежать рух дизельних автомобілів
Ілюстративне фото (twitter.com/IspaniaTV)

Обмеження почнуть діяти з липня 2019 року в Ессені та Ґельзенкірхені

У Німеччині, починаючи з липня 2019 року, обмежать рух автомобілів на дизельному паливі на окремих вулицях ще двох міст країни. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на DW.

Йдеться про міста Ессен та Ґельзенкірхен. На певних вулицях цих міст  заборонять рух дизельних автомобілів, що відповідають стандартам "Євро-4" та "Євро-5". Відповідне рішення ухвалив у четвер, 15 листопада, Адміністративний суд у Ґельзенкірхені, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія. Заборона для "Євро-4" набуде чинності з 1 липня 2019 року, а для "Євро-5" - з вересня 2019 року.

Відтак, у промисловому Ессені рух дизельних автомобілів старих моделей заборонять у зеленій "зоні" та у зоні, яка включатиме відрізок магістралі A40, котра частково проходить через місто. Це перший випадок, коли заборона для дизельних автомобілів зачепить міжміський рух у Німеччині.

У Ґельзенкірхені  рух дизельних авто обох стандартів буде заборонений з липня на одній з головних вулиць міста - Курт-Шумахер-Штрасе. Виняток зроблять для комерційного транспорту.

Нагадаємо, нещодавно суд зобов'язав ще два міста Німеччини обмежити рух дизельних авто. Зокрема, Кельн і Бонн з наступного року зобов'язали ввести масштабний заборона на використання дизельних автомобілів старих моделей.

Додамо, що із 20140 року Іспанія заборонить продаж і постановку на облік нових автомобілів, що працюють на бензині, дизельному паливі, а також гібридні автомобілі. А в 2050 році набуде чинності заборона щодо переміщення таких машин по іспанських дорогах

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