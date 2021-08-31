Еще двое судей Верховного суда подали в отставку, а войска США завершили выход из Афганистана: новости за 30 августа

Еще двое судей Верховного суда подали в отставку, поставщик "последней надежды" повысил цену газа на сентябрь, войска США завершили выход из Афганистана. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 30 августа - в материале РБК-Украина.

Еще двое судей Верховного суда подали в отставку

Судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда Светлана Вус и Василий Огурецкий подали в отставку. Соответствующие заявления получил Высший совет правосудия.

Вопрос отставки Вус и Огурецкого рассмотрят на заседании Высшего совета правосудия, которое состоится в четверг, 2 сентября.

Поставщик "последней надежды" повысил цену газа на сентябрь

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды", установила тариф на газ для своих клиентов в сентябре 2021 года на уровне 12 гривен за кубометр (с НДС, но без платы за доставку). Цена на 22 копейки выше, чем в августе (11,78 гривен за кубометр).

На сегодня газ от поставщика "последней надежды" получают более 600 000 клиентов.

Стало известно, кого могут поставить новым главой КГГА

Глава Киевской городской государственной администраии (КГГА) Виталий Кличко может уйти в отставку. Его место может занять министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Министры на выход. Какие перестановки в Кабмине готовит команда Зеленского".

При этом один из источников в команде Зеленского сообщил, что Кличко не спешат увольнять.

Геращенко после увольнения из МВД стал советником Монастырского

Бывший замминистра внутренних дел Антон Геращенко после увольнения остается в команде нового министра Дениса Монастырского. В частности, на позиции советника.

Сообщается, что 28 августа в администрации Госпогранслужбы прошло межведомственное совещание по вопросам упорядочения земель под обустройство государственной границы, в котором принял участие и Геращенко. Также уточняется, что он является советником министра внутренних дел.

Войска США завершили выход из Афганистана, - Пентагон

Военные США завершили 20-летнюю миссию и окончательно вышли из Афганистана. После того, как из аэропорта Кабула вылетели последние военные самолеты, контроль над ним установили боевики радикального движения "Талибан".

Агентство гражданской авиации США (FAA) на своем сайте сообщило о потере контроля над аэропортом в Кабуле.

Медальный зачет шестого дня Паралимпиады-2020: какие награды завоевала Украина

В рамках шестого дня Паралимпиады-2020, украинские спортсмены завоевали одиннадцать медалей. Среди них две золотые, пять серебряные и четыре бронзовые.

В лагере под Херсоном умер еще один ребенок: 15-летней девочке стало плохо во время выступления

В селе Стрелковое Херсонской области в детском лагере "Буревестник" умерла 15-летняя девочка. Ей стало плохо во время выступления на сцене. Она потеряла сознание, и ее на частном транспорте в сопровождении медиков отвезли в приемное отделение Генической больницы. К сожалению медики не смогли ничем помочь.

"По предварительным выводам медэкспертов, ребенок умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией", - говорится в сообщении. https://www.rbc.ua/rus/styler/lagere-hersonom-umer-eshche-odin-rebenok-1630329652.html

Настя из Уханя вышла замуж за главу миграционной службы (фото)

Анастасия Зинченко и Максим Соколюк сыграли пышную свадьбу. Настя – та самая девушка из Уханя, которая застряла в Китае в самом начале пандемии из-за своей собачки. А Максим Соколюк – глава Государственной миграционной службы.

Официально пара расписалась в феврале 2021 года, но торжественное мероприятие молодожены перенесли на лето.

Война лета и холодной осени: синоптики предупредили о сложной погоде

Погода в Украине в ближайшие дни будет опасная и неприятная. Часть областей накроет сильными дождями и грозами, а часть еще будет радоваться высоким температурам воздуха.

По данным синоптиков, ближайшая неделя будет насыщена синоптическими явлениями – прохождением фронтальных систем, сменой воздушных потоков и приходом прохладной воздушной массы. Циклон принесет атмосферные фронты с дождями и грозами 1-2 сентября, а следом придет и холодная воздушная масса. Во второй половине недели во всех регионах Украины существенно похолодает.