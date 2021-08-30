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Войска США завершили выход из Афганистана, - Пентагон

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США, Понедельник 30 августа 2021 23:55
Войска США завершили выход из Афганистана, - Пентагон Фото: войска США завершили выход из Афганистана (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Военные США завершили 20-летнюю миссию и окончательно вышли из Афганистана. После того, как из аэропорта Кабула вылетели последние военные самолеты, контроль над ним установили боевики радикального движения "Талибан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство гражданской авиации США и Пентагон.

Агентство гражданской авиации США (FAA) на своем сайте сообщило о потере контроля над аэропортом в Кабуле.

Войска США завершили выход из Афганистана, - Пентагон

В то же время на брифинге в Пентагоне американский генерал Кеннет Ф. Маккензи-младший официально объявил о завершении эвакуации и военной миссии в Афганистане.

"Я здесь, чтобы объявить о завершении нашего вывода из Афганистана и окончании военной миссии по эвакуации американских граждан", - заявил генерал Кеннет Ф. Маккензи-младший.

Напомним, что США обсудили с мировыми лидерами ситуацию в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану. В нем талибов призывают не мешать эвакуации.

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