Войска США завершили выход из Афганистана, - Пентагон

Агентство гражданской авиации США (FAA) на своем сайте сообщило о потере контроля над аэропортом в Кабуле.

В то же время на брифинге в Пентагоне американский генерал Кеннет Ф. Маккензи-младший официально объявил о завершении эвакуации и военной миссии в Афганистане.

"Я здесь, чтобы объявить о завершении нашего вывода из Афганистана и окончании военной миссии по эвакуации американских граждан", - заявил генерал Кеннет Ф. Маккензи-младший.

JUST IN: "I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens," Gen. Kenneth F. McKenzie Jr., U.S. CENTCOM commander, announces at Pentagon press briefing. https://t.co/Wfv8QKQBYU pic.twitter.com/0coYP8Lmah