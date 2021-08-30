Войска США завершили выход из Афганистана, - Пентагон
Военные США завершили 20-летнюю миссию и окончательно вышли из Афганистана. После того, как из аэропорта Кабула вылетели последние военные самолеты, контроль над ним установили боевики радикального движения "Талибан".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство гражданской авиации США и Пентагон.
Агентство гражданской авиации США (FAA) на своем сайте сообщило о потере контроля над аэропортом в Кабуле.
В то же время на брифинге в Пентагоне американский генерал Кеннет Ф. Маккензи-младший официально объявил о завершении эвакуации и военной миссии в Афганистане.
"Я здесь, чтобы объявить о завершении нашего вывода из Афганистана и окончании военной миссии по эвакуации американских граждан", - заявил генерал Кеннет Ф. Маккензи-младший.
JUST IN: "I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens," Gen. Kenneth F. McKenzie Jr., U.S. CENTCOM commander, announces at Pentagon press briefing. https://t.co/Wfv8QKQBYU pic.twitter.com/0coYP8Lmah— ABC News (@ABC) August 30, 2021
Напомним, что США обсудили с мировыми лидерами ситуацию в Афганистане.
Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану. В нем талибов призывают не мешать эвакуации.