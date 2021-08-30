Еще двое судей Верховного суда подали в отставку

Судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда Светлана Вус и Василий Огурецкий подали в отставку. Соответствующие заявления получил Высший совет правосудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Высшего совета правосудия.

Вопрос отставки Вус и Огурецкого рассмотрят на заседании Высшего совета правосудия, которое состоится в четверг, 2 сентября. Светлана Вус работает в Верховном суде уже 25 лет - с 1996 года. Василий Огурецкий работает в Верховном суде с ноября 2017 года. До этого 22 года занимал должность судьи в Апелляционном суде Донецкой области.