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Геращенко после увольнения из МВД стал советником Монастырского

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Киев, Понедельник 30 августа 2021 13:22
Геращенко после увольнения из МВД стал советником Монастырского Фото: Антон Геращенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Бывший замминистра внутренних дел Антон Геращенко после увольнения остается в команде нового министра Дениса Монастырского. В частности, на позиции советника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы.

Сообщается, что 28 августа в администрации Госпогранслужбы прошло межведомственное совещание по вопросам упорядочения земель под обустройство государственной границы, в котором принял участие и Геращенко. Также уточняется, что он является советником министра внутренних дел.

Напомним, в начале августа РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко по собственному желанию.

Геращенко является давним соратником экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, который ушел в отставку в середине июля.

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Министерство внутренних дел Украины Антон Геращенко
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