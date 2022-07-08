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Ще більше HIMARS. Україна отримає пакет допомоги США на 400 млн доларів

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Вашингтон, П'ятниця 08 липня 2022 20:45
Ще більше HIMARS. Україна отримає пакет допомоги США на 400 млн доларів Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Сполучені Штати Америки (США) нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча.

"Адміністрація Байдена оголошує для України ще один пакет озброєнь на суму 400 млн доларів, включаючи чотири нових системи HIMARS", - зазначив він.

Також повідомляється, що з початку вторгнення Росії американська сторона вже надала Україні військову допомогу на 7,3 млрд доларів.

До нового пакету допомоги, крім самих реактивних систем залпового вогню (HIMARS), увійдуть ракети до них, 3 тактичних машини, 1000 високоточних 155-мм артилерійських боєприпасів, протибатарейні системи і запчастини.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що Україна вже отримала 9 систем HIMARS, але для серйозного контрнаступу українські військові потребують ще кількох десятків.

На початку липня США виділили пакет військової допомоги на 820 млн доларів, до якого серед іншого увійшли дві передові системи протиповітряної оборони NASAMS.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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